جامعة أسيوط تنظم قافلة بيطرية مجانية بقرى مركز ساحل سليم

أطلقت جامعة أسيوط قافلة طبية بيطرية موسعة ومجانية إلى قرية اللوقا ونزلة باخوم بمركز ساحل سليم، والتي نظمتها كلية الطب البيطري لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة.



وأوضحت الدكتورة مديحة درويش، عميدة الكلية، أن القافلة تهدف إلى المساهمة في تعظيم الخدمات البيطرية التي تقدمها الكلية، والتأكد من وصولها إلى كافة القرى والنجوع داخل محافظة أسيوط، وذلك من خلال حرص الكلية على تنظيم عدد من القوافل البيطرية العلاجية التي تجوب تلك المناطق، لتقديم العلاج للحالات التي تثبت إصابتها بأية أمراض، وتحصين الحالات ضد مختلف الأمراض التي قد تصيبها.



وأضافت أن القافلة تضم عددًا من التخصصات مثل الباطنة والجراحة والصحة والتوليد والتغذية والدواجن وغيرها، بالإضافة إلى تقديم خدمات التطعيم والتحصين للثروة الحيوانية والداجنة ضد مختلف الأمراض.



وأوضح الدكتور رجب البلال، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة لمدة يوم واحد، وتمت تحت رعاية اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، والدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، والدكتورة مها غانم، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تعاونت الكلية في تنفيذها مع جمعية رعاية أطفال السجينات، وذلك ضمن نشاطها المجتمعي، وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي شهدت مشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس بمختلف التخصصات بالكلية إلى جانب طلاب السنوات النهائية والعاملين الإداريين المختصين بالكلية.