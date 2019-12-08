رئيس "إعلام الوزراء": الشائعات تستهدف إحباط المواطنين

قالت الدكتورة نعايم سعد زغلول، رئيس المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، إن الشائعات تهدف في المقام الأول لنشر اليأس والإحباط لدى المواطنين، وعدم تصديق الإنجازات والمشروعات التي تقوم بها الدولة.



وأضافت "نعايم"، خلال كلمة لها في ندوة بأكاديمية الشرطة تحت عنوان مخططات إسقاط الدول، أن نحو 40 مليون مصري يستخدمون الإنترنت، ومعظم الشائعات يتم تناثرها عبر "فيس بوك"، لافتة إلى أن عدم الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي أدى إلى زيادة الشائعات، خاصة أن كثيرين يجلسون على الإنترنت وقتًا طويلًا من أجل التسلية.



وتابعت، أن الدولة واجهت بتشريعات جديدة الشائعات، وأقرت عددًا من القوانين، ونصت المادة 188 بقانون العقوبات على الحبس سنة لمن ينشر الشائعات، وهناك جهود كبيرة من الداخلية لمواجهة الشائعات من خلال وجود إدارات مختصة في هذا الصدد.



وتأتي الندوة تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بحضور اللواء أحمد إبراهيم مدير أكاديمية الشرطة، واللواء علاء الأحمدي، مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الإعلام والعلاقات.



وتشهد الندوة مشاركة طلبة الكلية الحربية وطلاب الجامعات المصرية المختلفة، لتوعيتهم بأخطار تلك المخططات لتوعيتهم بتلك الخطط الشيطانية التي تستهدف أمن البلاد.