محافظ البنك المركزي يزور جناح قناة السويس بالمؤتمر المصرفي العربي

أعلن بنك قناة السويس عن مشاركته في المؤتمر المصرفي العربي السنوي للعام 2019، بدورته 25 في العاصمة المصرية القاهرة، من خلال جناح تمت إقامته بهدف عرض الخدمات المصرفية المتنوعة التي يقدمها البنك والخدمات الرقمية ومنها المحفظة الذكية والإنترنت البنكي والفرع الذكي وعرض مشاركة البنك في مبادرة البنك المركزي رواد النيل.



وزار جناح البنك محافظ البنك المركزي طارق عامر، برفقة الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وعزام الشوا محافظ سلطة النقد الفلسطينية، ومحمد جراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية.



وكان في استقبالهم حسين رفاعي العضو المنتدب لبنك قناة السويس، ونور الزيني مدير عام الاتصال المؤسسي في بنك قناة السويس.



يقام المؤتمر برعاية محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، ويعقد على مدار يومين متتاليين وسط حضور كبير من محافظي البنوك المركزية العربية، ومسئولو البنوك المصرية والعربية بمشاركة أكثر من 700 شخصية قيادية مصرفية ووزراء عرب.