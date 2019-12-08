عربات متهالكة وخدمة سيئة.. قطار أبو قير ينتظر خطة التطوير

تحركات جديدة تشهدها وزارة النقل برئاسة الفريق كامل الوزير لتطوير شبكة السكك الحديدية، أحدثها كان مع وصول 10 جرارات جديدة إلى ميناء الاسكندرية ضمن عقد تصنيع وتوريد 110 جرارات، وإعادة تأهيل 81 جرارا من الاسطول الحالي تم التعاقد عليه بين هيئة السكك الحديد، وشركة GE Transportation.



بلغت قيمة توريد الـ 10 جرارات ما يعادل 27،05 مليون دولار تم تدبيرها من موارد الهيئة الذاتية، كما أن إجمالي قيمة توريد 110 جرارا، وإعادة تأهيل 81 جرارا، وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شامل الدعم الفنى بلغ 602.05 مليون دولار.



وعلى المستوى الداخلى، هناك خطة تطوير ينتظرها خط قطار أبي قير الذي يربط بين شرق الإسكندرية وغربها، لتوفير خدمة أمنة للمواطنين، فالشبكة السكة الحديد لخط قطار أبي قير تعانى من إهمال وسوء خدمة وتهالك عرباتها، لتتعالى شكاوي المواطنين، خاصة أنها تعد من وسائل المواصلات الحيوية بالمحافظة التي تقل عدد كبير من الركاب يوميا.



ويقول عادل صلاح، أحد المواطنين، أستقل قطار أبي قير من سيدي بشر حتى سيدي جابر، عرباته تحتاج إلى تدخل فوري من الجهات التنفيذية، فالأبواب لا تغلق أثناء سير القطارما يشكل خطورة على أرواح الركاب،وقد وقعت حوادث أسفرت عن وفاة مواطنين من قبل.



ويستكمل أحمد حسين، مواطن،: خط قطار السكة الحديد يعد أخر خياراتى في وسائل المواصلات نظرا لسوء الخدمة، فدائما ما نشهد تعطل سيره، وعدم وجود رقابه خاصة في الأوقات المتأخرة، مطالبا بتحسين الخدمة وتطويرها لأنه يعد شريان لتخفيف الزحام على شبكات الطرق بوسط المحافظة.



لم يختلف رأي فاطمة سعيد، الكائن منزلها على خط شريط السكة الحديد، مؤكدة أن صوت القطار المزعج يؤرقها، علاوة على وجود حواجز على مزلقانات السكة الحديد، واتاحة المساحة التي يمر بها القطار للمواطنين دون رقابة، هذا غير حالة العربات نفسها والتي تعاني من عدم ثباتها وتأرجحها وضعف الإضاءه وعدم أهليتها لحمل الركاب.



في زيارة سابقة أجري وزير النقل الفريق كامل الوزير جولة تفقدية بخط أبو قير لمتابعة الخدمة المقدمة للركاب، بدأت من محطة طوسون حتى محطة مصر، وشدد على ضرورة اغلاق أبواب القطارات، وأن يتم تحصيل الغرامات المقررة وفقا للقانون، وتقديم كافة التسهيلات، مشيرا إلى أن محصلة الغرامات خلال الفترة السابقة ساهمت في شراء ١٠ جرارات جديدة ستساهم في تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.



وأوضح أن القيادة السياسية وافقت علي تطوير قطار أبو قير وتحويله إلي مترو ضمن خطة تطوير منظومة النقل بالإسكندرية خاصة مع الأهمية الكبيرة للخط وما يتمتع به من كثافة ركابية عالية، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع إستشاري عالمي لإعداد التصميميات، وتقدر تكلفته الإجمالية 1.5 مليار يورو، ويبلغ طوله 22 كم.



وفي محطة مصر، تابع الوزير أعمال تطوير المحطة التي تقدر تكلفتها 360 مليون جنيه، وبلغت نسبة تنفيذها 75% وجاري (الإنتهاء من تطوير أرصفة ١و٢و٣، ودهان الواجهة الخارجية الاثرية والانتهاء من الساحة الخارجية ).



- مراحل المشروع

تتضمن دراسة مشروع تحويل قطار أبو قير إلى خط متر،وتمتد من أبوقير شرقا وحتى برج العرب غربا لتخفيف الزحام المرورى فى شوارع العاصمة الثانية لمصر.



ينقسم المشروع إلى 3 مراحل، الأولى يبلغ طولها 21.7 كم، 18 محطة سطحية وعلوية، وستبلغ سرعة القطارات 80 كمساعة، أما المرحلة الثانية من محطة مصر إلى المكس بطول حوالى 8 كم، وتشمل المرحلة الثالثة من المكس إلى نهاية الخط بطول حوالى 15.5 ك.



