مدير أكاديمية الشرطة: الحروب الحالية تبدأ بتزييف الحقائق

نقل اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا لمواجهة كافة المخاطر.



وقال رئيس أكاديمية الشرطة - خلال ندوة مخططات إسقاط الدول من الداخل والخارج التي تنظمها وزارة الداخلية اليوم الأحد - إن الحروب شهدت تطورًا كبيرًا في أشكالها، فأصبحت حروب الجيل الرابع بالاعتماد على أسالبيب غير نمطية في المواجهة بعكس السابق كان التدخل العسكري هو الحل.



وأضاف، أن تزييف وعي المواطنين واختلاف المفاهيم واستهداف المواطنين ودفعهم لإسقاط دولهم وترويج الشائعات، من أبرز الأدوات لخلق حالة من الإحباط لدى الشعب واتهام المؤسسات الدولة تمهيدًا لإسقاطتها.



وأشار، إلى أن الدولة تواجة المخططات بزيادة الوعي لدى الشعب، حيث أن الشباب هو الفيصل المستهدف، مشيرًا إلى أن أكاديمية الشرطة تضطلع بتعميق الأنشطة البحثية وتأهيل ضابط شرطي عصر، وتجهيز برامج تثقيفية وتوعوية لمواجهة التهديدات ومخططات إسقاط الدول من الداخل.



وأكد رئيس أكاديمة الشرطة، أن وزارة الداخلية بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية تواجه المخططات التي تحاك، للحفاظ على مكتسبات الدولة، مشيرًا إلى أن التوعية الفكرية والإنجازات التي تحققت وخفض البطالة وتخفيف الأعباء على كاهل المواطنين والمشروعات خير شاهد على التقدم الكبير الذي تقوم به الدولة.