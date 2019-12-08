أسهم الاتصالات تصعد بالمؤشرات الكويتية في المستهل

ارتفعت المؤشرات الكويتية بنحو جماعى لدى مستهل تعاملات الأسبوع، اليوم الأحد، حيث صعد المؤشر العام بنسبة 0.23 %، وارتفع المؤشران الرئيسي والأول بنسبة 0.21 % و0.24 % على الترتيب.



وتصدر قطاع الاتصالات الارتفاعات بالمستهل بارتفاع بلغت نسبته 0.41 %، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بمفرده بنحو طفيف قدره 0.03 %.



وجاء سهم "المدينة" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع بلغت نسبته 7.24 %، بينما تصدر سهم "الخليجي" قائمة الهابطين مُتراجعًا بنحو 5.65 %.



وبلغ حجم تداولات البورصة الكويتية في تلك الأثناء 48.3 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1470 صفقة بقيمة 5.3 مليون دينار.



وحقق سهم "زين" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 951.6 ألف دينار مُرتفعًا 0.52 %، فيما تصدر سهم "أعيان للإجارة" نشاط الكميات بتداول 11.8 مليون سهم مُرتفعًا 3.75 %.