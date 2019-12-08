مساعد وزير الداخلية: الشائعات تهدد الأمن القومي المصري

قال اللواء علاء الأحمدي مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع الإعلام والعلاقات، خلال ندوة مخططات إسقاط الدول من الداخل والخارج، التي انطلقت صباح اليوم الأحد، في أكاديمية الشرطة، تؤكد دور وزارة الداخلية في مواجهة كافة الحروب والشائعات ضد الدولة، والتي تعتبر جرائم تهدد الأمن القومي، وتعيق حركة البناء والاستقرار.



وأوضح "الأحمدي"، أنه شاع مؤخرًا محاولات هدم الدول من الداخل لتحقيق أهداف خبيثة، مطالبًا بضرورة وجود مخطط دولي لمواجهة هذه الخروب خاصة في ظل الوضع العالمي الحالي.



وأضاف "الأحمدي" أن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، حمل على عاتقه مواجهة هذه الحروب التخريبية في ظل تكاتف قوي بينه والشعب المصري الذي التف حوله.



وتأتي الندوة تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بحضور اللواء أحمد إبراهيم مدير أكاديمية الشرطة، واللواء علاء الأحمدي مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الإعلام والعلاقات.



وتشهد الندوة مشاركة طلبة الكلية الحربية وطلاب الجامعات المصرية المختلفة، لتوعيتهم بأخطار تلك المخططات لتوعيتهم بتلك الخطط الشيطانية التي تستهدف أمن البلاد.