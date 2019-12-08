منظومة للذكاء الالكتروني تساعد في جهود مكافحة التصحر

طور باحث ألماني منظومة للذكاء الاصطناعي تستخدم صور الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة للغابات المطيرة من أجل التنبؤ بالمناطق التي سوف تتعرض لإزالة الغابات بها في المستقبل.



وذكر الموقع الإلكتروني "تيك إكسبلور" المتخصص في مجال الكمبيوتر أن الباحث ديفيد داو، من معهد "إي.تي.إتش" لمنصات الحوسبة، طور معادلات خوارزمية ذكية يمكنها تحليل صور الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة اعتمادا على نفسها، وهو ما يساعد في رصد الأماكن التي يتراجع فيها الغطاء الشجري، كما يمكنها تحديد الأماكن التي سوف تنحسر فيها الغابات المطيرة في المستقبل القريب.



وتوفر الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة عددا لا يحصى من الصور من ارتفاعات مختلفة وبدرجات نقاء وجودة متباينة، ولكن الأماكن التي تظهر في هذه الصور لا تكون معرفة أو واضحة المعالم بحيث يمكن تحديد موقعها بدقة.



وتستطيع المنظومة تحديد المواقع الدقيقة لهذه الأماكن ووضع إطار زمني لتدهور الغطاء الشجري في منطقة ما، حيث أنها تعقد مقارنة من خلال تسلسل زمني للصور الجوية التي يتم التقاطها لمنطقة معينة،

ويسري هذا النموذج الحوسبي على مناطق الغابات قرب الأنهار وحول الأراضي الزراعية.