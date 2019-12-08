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الاحتلال يعتقل طفلة فلسطينية قرب الحرم الإبراهيمي بالخليل

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 10:03 ص
جريدة الدستور
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، طفلة فلسطينية على أحد الحواجز العسكرية الاسرائيلية قرب الحرم الابراهيمي بالخليل جنوب الضفة الغربية بحجة حيازتها سكينا.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الطفلة أفنان أبو اسنينة (14 عاما) كانت متوجهة الى مدرستها وتم اعتقالها.

ويعاني الفلسطينيون في الخليل من جميع الجوانب اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه إقامة مشاريع حيوية، أهمها وجود الاحتلال، والمستوطنات التي تعترض عملهم كسلطة ومؤسسات، وبالتالي ليس من السهل العمل في ظل هكذا ظروف.

وأدت ممارسات قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين اليومية - من اعتداءات على المواطنين، وتخريب ممتلكاتهم، بحماية من جيش الاحتلال، الذي يشاركهم في كثير من الأوقات جرائمهم- إلى زيادة معاناة أهالي المدينة، لا سيما في البلدة القديمة، والتي أدرجتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" على لائحة التراث العالمي بناء على تصويت جرى في 2017، لتصبح البلدة القديمة والحرم الابراهيمي رابع ممتلك ثقافي فلسطيني على لائحة التراث العالمي بعد القدس (البلدة العتيقة وأسوارها) وبيت لحم (مكان ولادة السيد المسيح: كنيسة المهد ومسار الحجاج) وبتير (فلسطين أرض العنب والزيتون: المشهد الثقافي لجنوب القدس).

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