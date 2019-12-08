رئيس "الوطنية للإعلام" يشارك باجتماعات اتحاد إذاعات الدول العربية بالسودان

يشارك حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ونائب رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية، باجتماعات الجمعية العامة للاتحاد والمجلس التنفيذي التي تبدأ اليوم الأحد، وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل، بالسودان.



وذكرت الهيئة، في بيان، أنه من المقرر أن يلقي زين كلمة تتضمن رؤى وأفكارا حول مسألة تنظيم الإعلام المرئي والمسموعة، وما تتطلبه المرحلة من تفعيل آليات عمل اتحاد الإذاعات العربية وتنشيط التواصل والتعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات التي تشهدها الساحة الإعلامية العربية.



وتتزامن الاجتماعات مع الاحتفال بمرور 50 عاما على تأسيس الاتحاد، ومن المقرر أن تناقش العديد من القضايا الإعلامية المشتركة بين الدول الأعضاء، كما تناقش تقارير لجان الاتحاد المختلفة حول العديد من الأنشطة الإعلامية للاتحاد.