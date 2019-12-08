بدء ندوة "مخططات إسقاط الدول من الداخل والخارج" بأكاديمية الشرطة

بدأت - منذ قليل - ندوة مخططات إسقاط الدول التي نظمتها وزارة الداخلية بأكاديمية الشرطة، تحت عنوان "مخططات إسقاط الدول من الداخل والخارج وكيفية مواجهتها".



وتأتي الندوة تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بحضور اللواء أحمد إبراهيم مدير أكاديمية الشرطة، واللواء علاء الأحمدي مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الإعلام والعلاقات.



وتشهد الندوة مشاركة طلبة الكلية الحربية وطلاب الجامعات المصرية المختلفة، لتوعيتهم بأخطار تلك المخططات لتوعيتهم بتلك الخطط الشيطانية التي تستهدف أمن البلاد.