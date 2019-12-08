الأحد 08 ديسمبر 2019 الموافق 11 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

"طريق المواكب الكبرى" محاضرة بمكتبة الإسكندرية

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:56 ص
جريدة الدستور
هبه عويضه
طباعة
ينظم مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان "طريق المواكب الكبرى - نقوش واكتشافات"، يُلقيها الدكتور مصطفى الصغير، مدير عام آثار الكرنك والمدامود، والمشرف العام على طريق الكباش، وذلك الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر 2019.

وتأتي المحاضرة في ظل اهتمام مكتبة الإسكندرية وقطاع البحث الأكاديمي باستقطاب كبار الباحثين والمتخصصين في مجال النقوش والكتابات القديمة لإلقاء المحاضرات والدورات الأكاديمية المتخصصة للتعريف بالاكتشافات الأثرية الحديثة، حيث يعتبر طريق المواكب الكبرى الذي يربط معبدي الكرنك والأقصر من أهم ملامح طيبة القديمة، وعنوانًا بارزًا لطبيعة الحياة بها خلال العصور القديمة، ويعد هذا الطريق الذي يمتد بإجمالي أطوال 2700 متر حاليًا أحد أكبر المشروعات الأثرية التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا.

وتتناول المحاضرة بداية الكشف لأول مرة والتي كانت في ربيع 1949، حينما ظهر أول تمثال تم اكتشافه بجوار معبد الأقصر، ومن هنا حاز الطريق على اهتمام علماء الآثار المصريين.

وقد قام ملوك الأسرة الثامنة عشر ببناء الجزء الأول من الطريق الممتد من الصرح العاشر حتى معبد موت، والذي يتكون من رصيف حجري يحده على كل جانب صف من تماثيل أبي الهول ذات جسم أسد ورأس كبش.

وتوضح نقوش هذا الجزء تنوعًا كبيرًا لمساهمات ملوك من الأسرة الثامنة عشر في الطريق، كما قام الملك نختنبو الأول مؤسس الأسرة الثلاثين بمد الجزء الثاني من الطريق من معبد موت حتى معبد الأقصر برصيف حجري يحده من كل جانب صف من تماثيل أبي الهول ذات جسم أسد ورأس آدمي.

وخلال الحفائر الحديثة، تم اكتشاف عناصر مهمة، أوضحت مظاهر استخدام الطريق في العصور المختلفة، وأظهرت جوانب مميزة لطبيعة الحياة في طيبة القديمة، مثل معاصر النبيذ، مقياس النيل وعلاقة النهر بطريق المواكب،حمامات اغتسال، شبكة ري متطورة، مناطق صناعية وغيرها.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الأرصاد: طقس الأحد مائل للدفء.. والقاهرة 22 درجة

منذ يوم

"قطريليكس" تكشف أسماء وسائل إعلام أمريكية اشتراها "تميم"

منذ حوالي 3 ساعات

34 قتيلاً بحريق مصنع في الهند

منذ حوالي 16 ساعة

هاني الناظر يحذر من الاستحمام بمياه باردة في الشتاء

الصور

image description

50.. صورة ترصد فوز الزمالك علي اول أغسطس الانجولى

image description

صور بطولة الجواد العربى لجمال الخيول الأصيلة

image description

صور حفل تتويج ملكة جمال المراهقات 2019

image description

الشوط الثاني من مباراة فوز الأهلي على الهلال السوداني في أبطال أفريقيا

image description

لحظة نزول الخطيب لحل أزمة الجماهير مع شركة الأمن

الأكثر قراءة

مفاجأة.. الموظفة المنتقبة لا تزال مديرة قصر ثقافة كفر الدوار

عمدة نجريج يكشف تفاصيل جديدة حول أزمة معهد محمد صلاح الأزهري

4 قتلى بإطلاق نار أمام قصر الرئاسة في المكسيك

أخطر 3 شائعات في حياة شريهان.. هل تزوجت جمال مبارك؟

أيام زمان

هكذا سخر أحمد فؤاد نجم من روبي وعمرو دياب وأم كلثوم.. «بتغني بجسمها»

أخطر 3 شائعات في حياة شريهان.. هل تزوجت جمال مبارك؟

أسرار فريد شوقى.. «سرق وحكم عليه بالسجن وطلق زوجته بعد 11 يومًا لسبب غريب»

عبدالحليم حافظ يحكي أول قصة حب في حياته.. «تخيلت نفسي مع أم زميلي في الملجأ»

نجم الساعة

أخطر 3 شائعات في حياة شريهان.. هل تزوجت جمال مبارك؟

الصحة

تدابير وقائية لمواجهة "الإنفلونزا"

العناصر الكيميائية في جسم الإنسان تهدد النمو

دراسة: الماريجوانا تساعد فى القضاء على الصداع النصفى

أفضل الفيتامينات والمكملات الغذائية لمكافحة الإجهاد

الرئيس نيوز

خاص| الضرائب: لا عودة لضريبة الأرباح الرأسمالية فى البورصة قبل مايو 2020

إخلاء سبيل جوهرة في "التحريض على الفسق" وتأجيل الجلسة لـ28 ديسمبر

"طوكيو يا شوقي".. غريب يكشف أبرز رسائل الرئيس السيسي له

حقيقة إصابة 80 طالبا بالجدري المائي في أسيوط

منوعات

منظومة للذكاء الالكتروني تساعد في جهود مكافحة التصحر

قيمتها 120 ألف دولار.. فنان يأكل التحفة الفنية

"فيفا" تهنئ صلاح بمئويته الأولى مع ليفربول

إغلاق أكثر من 800 مكتبة فى بريطانيا

كشكول

"التعليم العالي" تغلق مركزاً للتدريب بالجيزة

انطلاق سباق "لا للمخدرات"بمشاركة 300 طالب وطالبة في جامعة طنطا

"تعليم الأقصر" ينظم معرضاً للعلوم والهندسة

مدراء مدارس الصف يستغيثون بمحافظ الجيزة: انقذ 10 آلاف طالب من الموت

إسلام سياسي

الشيخ محمد حسان يظهر في فيديو جديد بعد غياب طويل

الخلافات تضرب البرلمان التونسي بسبب حركة النهضة

هاربين مطلوبين في قضايا إرهاب.. إبراهيم منير بهرب شباب الاخوان لكندا

تفاصيل تواصل التلفزيون الإسرائيلي مع المقاول الإخواني الأجير للظهور على شاشته

مقالات الرأي
ماجد حبته
فالصو.. اسم على مسمى!
د.أحمد الخميسى
مهلن.. ولاكـن.. إلى متا؟
ماجد حبته
الموساد وتاجر الجنس الأمريكى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ شمس الدين الأنبابى.. رئيس علماء المذهب الشافعى
المزيد

الثقافة

غدًا.. بدء أعمال الدورة الـ12 لملتقى الأقصر الدولي للتصوير

انطلاق فعاليات مهرجان رابطة الأدباء والشعراء بالمنيا

"صناعة الخيامية".. ورشة بثقافة أسيوط

إقبال كثيف على معرض الكتاب الأول بـ"التمساحية" في أسيوط (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك