حملات مرورية لضبط متعاطي المواد المخدرة على الطرق السريعة

كثفت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، من خدماتها المرورية لتحقيق السيولة المرورية والأمن المروري حفاظًا على سلامة الجميع، حيث شنت الإدارة حملات للكشف عن سلامة الإطارات، وكذلك ضبط المواقف العشوائية حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر.



كما دفعت الإدارة بسيارات الأقوال الأمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية مثل حملات الحد من السرعات على الطرق وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة والدفع بسيارات الاغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.



وتهيب الإدارة العامة للمرور بالمواطنين مرتادى الطرق الالتزام بتعليمات رجال المرور والتى تهدف إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.



يأتي ذلك في إطار توجيهات الوزير بشن حملات مرورية على الطرق السريعة لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية على كافة الطرق تحت إشراف اللواء هاني جرجس مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة.