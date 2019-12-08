بالصور.. إزالة مغاسل سيارات مخالفة في بورسعيد

شن حي المناخ بمحافظة بورسعيد، حملة، صباح اليوم الأحد، لإزالة مغاسل السيارات المخالفة في نطاق الحي.



وأشار الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ، في تصريحات صحفية، إلى أنه تم شن حملة بالتعاون مع شرطة المرافق بقيادة العميد محمد المليجي، وفريق العمل بإدارة الإشغالات والإدارات المعنية بالحي، أسفرت عن إزالة 3 مغاسل سيارات عشوائية بمنطقة السيدة زينب وبشارع الإمام محمد عبده، كما تم غلق محل لمخالفة الترخيص، وكشك يستخدم لغسيل السيارات.



وأكد رئيس الحي، أنه تم إزالة الباعة الجائلين من نهر الطريق بشوارع الأمين، كسرى، النصر، وستالينجراد، وعادل الشربينى، مشددا على أن الحملات مستمرة صباحا ومساء للتصدي لأي مخالفات وتطبيق القانون على أصحابها.