قتيلان بانقلاب سيارة في ترعة المريوطية

لقي سائق ونجلته مصرعهما جراء انقلاب سيارة ملاكي كانا يستقلانها في ترعة المريوطية بمنطقة كوبري زويل بنطاق قسم شرطة أبو النمرس بالجيزة.



كان ضباط مباحث قسم شرطة أبو النمرس قد تلقوا إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بسقوط سيارة ملاكي في ترعة المريوطية بمنطقة كوبري زويل بدائرة القسم، فانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري.



وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "عبدالحميد أ" ونجلته 4 سنوات، اختلت عجلة القيادة بيده مما تسبب في انقلاب السيارة بترعة المريوطية، ونتج عن ذلك مصرع السائق ونجلته.



وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الجثتين وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى الهرم تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.