مديرو مدارس الصف يطالبون المحافظ بإنقاذ 10 آلاف طالب من الموت

استغاث مديرو ومعلمو 12 مدرسة بمجموعة من القرى التابعة لإدارة الصف التعليمية في الجيزة، باللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ووزير التربية والتعليم، من تعرض أكثر من 10 الآف طالب للأمراض الصدرية، والحساسية، وشحوب الوجه؛ بسبب مصنع 30 يونيو غير المرخص.



يقوم المصنع بصناعة العلف البروتيني عن طريق حرق مخلفات الطيور، وهذه القرى هي نجوع العرب، وغمازة الكبرى، والاخصاص، والشرفا، ونزلة عليان.



قال مديرو المدارس خلال شكواهم، أن مصنع 30 يونيو الكائن شرق قرية غمازة الكبرى، يخرج منه روائح كريهة جدًا، وأثرت على صحة طلاب المدارس ما أدى لإصابتهم بأمراض كثيرة، منها الصدرية وغيرها، إضافة إلى عدم استطاعة شرح المعلمين؛ بسبب شدة الروائح الكريهة المنبعثة من المصنع، وأشاروا إلى أن المصنع صدر ضده قرار غلق من مجلس مدينة الصف، بتاريخ 4 نوفمبر الماضي، ولم ينفذ حتى اليوم.



وطالب مديرو المدارس، وأولياء الأمور محافظ الجيزة بإنقاذ أبنائهم من الأمراض، والروائح الكريهة، وتنفيذ قرار غلق المصنع خاصة، أنه غير مرخص ويحكمه قوانين المحليات.