إصابة شخصين فى حادث تصادم بطريق الإسماعيلية

أصيب شخصان فى حادث سيارتين أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوى مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الإسماعيلية الصحراوى بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

