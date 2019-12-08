بمشاركة البنك الدولى.. اجتماع لوزراء الخارجية والرى فى واشنطن غدا

يعقد غدًا في واشنطن برعاية وزير الخزانة الأمريكي اجتماع على مستوى وزراء الخارجية وزراء الموارد المائية من الدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا) بمشاركة البنك الدولي، وذلك لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.



ويأتي عقد هذا الاجتماع في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا" في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر الجاري وبرعاية وزير الخزانة الأمريكية وحضور رئيس البنك الدولي في ضوء الاتفاق على عقد أربعة اجتماعات فنية ويتخلله اجتماعان بالولايات المتحدة لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية.



ومن المقرر أن يستكمل الاجتماع النقاشات حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.



وتجدر الإشارة إلى أنه تم عقد الاجتماع الأول في إثيوبيا خلال الفترة (١٥-١٦) نوفمبر 2019 وأيضا الاجتماع الثانى بالقاهرة خلال الفترة (٢- ٣) ديسمبر الجاري في إطار السعي لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار رغبة الجانب المصري في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالى، وأيضًا في إطار أهمية التوافق على آلية لتشغيل التنسيقي بين السدود وهي آليه دولية متعارف عليها في إدارة أحواض الأنهار المشتركة.