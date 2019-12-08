"يتحرّش بابنتي على السلم".. سيدة تحرر محضرا ضد جارها في السلام

تباشر نيابة السلام، اليوم الأحد، التحقيق في اتهام ربة منزل جارها بالتحرش بنجلتها القاصر، بمنطقة النهضة في السلام.



وقالت المبلغة "س. م " إنها تعيش هي ونجلتها بمفردهما بعد وفاة زوجها، وتفاجئت بأن نجلتها رافضة الخروج من الشقة خوفًا من جارها، وأوضحت الطفلة لوالدتها أنه تحرش بها أكثر من مرة على سلم العقار.



فيما أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، موضحًا أن الطفلة من عمر أبنائه ولم يتحرش بها مطلقًا مثلما تدعي، مضيفًا أن هناك خلافات جيرة بينهم طوال الوقت وهذا هو السبب الحقيقي لهذا الإدعاء.