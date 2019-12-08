حملات مرورية لرفع السيارات المتروكة في الشوراع

شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملات مرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلي كافة الجهات المعنية، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.



أسفرت الحملات - خلال الـ24 ساعة الماضية - عن رصد 15 سيارة ودراجة بخارية متروكة في الشوارع، فتم رفعهم خشية استخدامهم في العمليات الإرهابية، منها 7 سيارات تم تسليمهم لأصحابهم، و5 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، كما تم رصد 3 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

