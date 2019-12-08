حملات مرورية على الطرق السريعة للحد من الحوادث

كثفت اﻹدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، حملاتها على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، كما تم تكثيف حملات الرادار لمنع السرعات الزائدة للسائقين التي قد تتسبب في حوادث كثيرة.



ونشرت الإدارة سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات النارية، وعززت من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، لزيادة انتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أي كثافات مرورية.

