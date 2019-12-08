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عالم

مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار أمام القصر الرئاسي في المكسيك

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 08:26 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلنت السلطات المكسيكية، عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة 2 آخرين، بإطلاق نار وقع في العاصمة مكسيكو أمام القصر الرئاسي.

وأفاد مسؤولون محليون بأن الحادث بدأ عندما دخل شخص إلى مبنى سكني في شارع صغير على بعد خطوات عدة من قصر المكسيك الوطني، الذي تتخذ منه رئاسة البلاد مقرا لها، وحاول التبول في فناء داخلي، بينما سعى مقيمون في المنزل إلى منعه من القيام بذلك.

وذكر المسؤولون أن الرجل أخرج بعد ذلك مسدسا، وبدأ بإطلاق النار على المتواجدين في المبنى وفنائه، وأصاب 5 أشخاص، فيما هرعت عشرات الوحدات من الشرطة إلى موقع الحادث وتمكن أحد عناصرها من تصفية المهاجم، فيما توفي 3 من المصابين متأثرين بجروحهم.

وعرض التلفزيون المكسيكي لقطات مصورة، تظهر نحو 100 عنصر من الشرطة، وصلوا إلى الموقع وفرضوا طوقا أمنيا حوله.

ووقع هذا الحادث في الوقت الذي كانت فيه المنطقة مكتظة بالسياح، وقال مقيمون في الشارع، حسبما نقلته وكالة "أسوشيتد برس"، إنه غير آمن على الإطلاق على الرغم من وجوده مباشرة أمام القصر الرئاسي.

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