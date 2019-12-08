حريق مصنع فى الهند يودى بحياة 34 شخصًا

أفادت مصادر طبية بمستشفى حكومى فى الهند اليوم الأحد بمصرع 34 شخصا على الأقل جراء اندلاع حريق ضخم فى مصنع وسط العاصمة نيودلهى.



وتخشى الشرطة الهندية من ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من ذلك، وفق ما نقلت "فرانس برس".



وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية أن أسباب اندلاع الحريق ما زالت غير معروفة، مشيرة إلى أنه تم نقل الضحايا إلى المستشفى.



من جانبه، قال رئيس خدمات الإطفاء أتول جارج إن الحريق تم إخماده بواسطة 25 سيارة إطفاء كما أن رجال الإنقاذ قاموا بمهمتهم على أكمل وجه.



وقال سونيا تشودري، نائب قائد جهاز الإطفاء في نيودلهي: "قمنا بإنقاذ أكثر من 50 شخصا".