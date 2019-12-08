تحرير 1863 محضرا للمخابز والمطاحن بالقليوبية

أكد عربى عبد الحليم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، أن المديرية حررت عددا كبيرا من المحاضر للمخابز والأسواق خلال شهر نوفمبر الماضى من العام الجارى، حيث تم تحرير 1863 محضرا للمخابز والمطاحن بالمحافظة، تنوعت ما بين نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات ونظافة وبدون ترخيص وبيع بأزيد من السعر والتوقف عن النشاط دون إبلاغ الجهات.



وأعلن الصباحي عبر بيان للمديرية منذ قليل أنه تم تحرير أيضا 267 محضرا تموينيا بالأسواق تضمن عدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر، وعدم وجود بيانات للمنتجات، كما تم تحرير 11 محضر مواد بترولية، و16 محضر لمستودعات البوتجاز على مستوى المحافظة خلال هذه المدة.



وتابع الصباحى، أنه تم توزيع 163 ألف بطاقة تموينية على المواطنين منذ بداية العام وحتى الآن، تنوعت ما بين إصدار جديد وتجديد للبطاقات وتعديل، مشيرا إلى أن الحملات مستمرة يوميا لضبط الأسعار بالأسواق والحفاظ على المواطن من أن يقع فريسة لجشع التجار، إلى جانب التأكد من البيانات وسلامة المنتجات المقدمة له حفاظا على صحته.