تنفيذ البنية الأساسية للمرحلة الأولى بمدينة ناصر بتكلفة 1.2 مليار جنيه

كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة تستهدف الانتهاء من تنفيذ البنية الأساسية للمرحلة الأولى لمدينة ناصر غرب أسيوط بمساحة 1600 فدان، بتكلفة 1.2 مليار جنيه في غضون عامين، وتنفيذ المرحلة الأولى لمحطة تنقية مياه الشرب بطاقة 25 ألف م3 يوم.



وأضافت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن المخطط الزمني يتضمن أيضًا تنفيذ 1500 وحدة إسكان إجتماعي ومباني الخدمات اللازمة لها، إلى جانب تنفيذ 1100 وحدة إسكان سكن مصر.



وفيما يخص مدينة غرب قنا، لفتت الوزارة، إلى أنه سيتم نهو تنفيذ البنية الأساسية للمرحلة الأولى لمدينة غرب قنا بمساحة 1100 فدان بتكلفة 750 مليون جنيه، وتنفيذ المرحلة الأولي لمحطة تنقية مياه الشرب بطاقة 25 ألف م3 يوم، وتنفيذ 1500 وحدة إسكان إجتماعي ومباني الخدمات اللازمة لها، وتنفيذ 1100 وحدة إسكان سكن مصر.