"التخطيط": 132 مليون نسمة عدد المصريين فى 2030

حذرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري من خطورة استمرار اتجاهات نمو المشكلة السكانية بذات الوتيرة، لافتة إلى أنه قد يتجاوز التعداد السكاني 132 مليون نسمة بحلول عام 2030، بزيادة مطلقة 37.5 مليون فرد بما يعادل 40% عن اخر تعداد للسكان في عام 2017.



وشددت الوزارة، على أهمية تفعيل جهود برنامج تنظيم الأسرة وتكثيف حملات التوعية بخطورة الزيادة السكانية، لإبطاء عجلة النمو السكاني ولخفض معدلات الزيادة لأقل من 2% سنويًا، موضحة أنه حال نجاح جهود تنظيم الأسرة في الحفاظ على خفض معدل نمو السكان إلى 2.4% بلغ التعداد 129 مليون نسمة عام 2030، بدلًا من 132.3 مليون نسمة.



وتابعت: "أما إذا تراجع المعدل بدرجة أكبر إلي 2% لاستقر معه تعداد السكان عند 122.5 مليون نسمة، خاصة وأن كل 0.25% خفضًا في معدل نمو السكان يناظرها تراجع عدد السكان بنحو 4 ملايين نسمة".