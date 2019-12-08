تحسن جماعى فى أجور العاملين بكافة الأنشطة الاقتصادية

سجلت متوسطات أجور العاملين بكافة الأنشطة الاقتصادية تحسنًا ملحوظًا، حيث تراوحت الأجور اليومية بين 117 جنيها كحد أقصى و71.5 جنيه حد أدنى، تبعًا لكل نشاط اقتصادي عن الآخر، وذلك خلال الربع الثالث من العام الحالي 2019.



وتصدر نشاط التعدين واستغلال المحاجر أعلى الأنشطة الاقتصادية أجرًا، حيث ارتفع متوسط الأجر اليومي للعاملين به إلي 117.2 جنيه يوميًا خلال الربع الثالث من عام 2019 مقابل 94.1 جنيه خلال الربع المناظر من عام 2018، يليه نشاط المنظمات والهيئات الدولية والسفارات والقنصليات بمتوسط أجر يومي قدره 113 جنيها مقابل 60.2 جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها، ثم نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بقيمة 110.8 جنيه مقابل 100.5 جنيه.



وجاءت في مرتبة لاحقة، نشاط الوساطة المالية والتأمين بقيمة 109.2 جنيه يوميًا خلال الربع الثالث من 2019 مقابل 98.1 جنيه خلال الربع نفسه من عام 2018، والتشييد والبناء من 92.1 جنيه لـ 103.7 جنيه، والعقارات والتأجير من 57.5 جنيه لـ 103.3 جنيه.



كما ارتفع متوسط الأجر اليومي للعاملين بالتعليم من 72.1 جنيه خلال الربع الثالث من عام 2018 لـ 78.8 جنيه خلال الربع المناظر من عام 2019، وارتفع متوسط الأجر اليومي للعاملين بالصحة من 68.5 جنيه لـ 75.7 جنيه، كما سجلت أجور العاملات في خدمات أفراد الخدمة المنزلية الخاصة للأسر من 53.8 حنيه لـ 74.5 جنيه في اليوم.