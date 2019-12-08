الأحد 08 ديسمبر 2019 الموافق 11 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مفاجأة.. الموظفة المنتقبة لا تزال مديرة قصر ثقافة كفر الدوار

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 01:37 ص
جريدة الدستور
طباعة
كشفت منى القماح، مديرة قصر ثقافة كفر الدوار "المنتقبة"، حقيقة الأنباء التي ترددت عن إقالتها من منصبها بسبب ارتدائها النقاب واستبدالها بأخرى للعمل في منصبها.

وقالت الفنانة التشكيلية منى القماح، إنه حتى الآن لم تتلقى إخطارًا بعدم بقائها في منصبها كمديرة لقصر ثقافة كفر الدوار، مؤكدة أنه تم تعيين زميلة أخرى للعمل معها في نفس المنصب والتي تدعى أسماء عبدالقادر.

وأعربت "القماح" في تصريحات لـ"الدستور" عن غضبها من الضجة التي أثيرت حولها كونها ترتدي النقاب، لافتة إلى أن هذا لم يمنعها من ممارسة عملها في قصر الثقافة ومتابعة الأنشطة المختلفة.

كان الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، علق على تولي منتقبة منصب مدير قصر ثقافة كفر الدوار.

وقال "عواض"، في تصريحات له، إن مدير القصر السابق صدر له قرار بتعيينه مديرًا لفرع شمال سيناء، وتم إجراء مسابقة بين العاملين في قصر ثقافة كفر الدوار لاختيار مديرًا له، ونظم المسابقة إقليم وسط وغرب الدلتا برئاسة الدكتور أحمد درويش، وشارك في المسابقة عدد من العاملين، وتم اختيار منى القماح، وهي فنانة تشكيلية مسئولة عن تعليم الرسم والفنون التشكيلية بقصر الثقافة لتكون مديرة له، وكان ذلك بشكل مؤقت لحين اختيار مدير أساسي للقصر، موضحًا أن دورها اقتصر على أن تذهب بالورق إلى الفرع، وتعود بالورق من الفرع فقط.

وأضاف "عواض" أن منى القماح "المنتقبة"، لم تستمر في العمل كمديرة قصر سواء 3 أيام فقط، وتم بعدها تعيين أسماء عبدالقادر، مديرة للقصر منذ يومين، مؤكدًا أنه تلقى العديد من رسائل الشكر من قبل الأدباء على تعيين أسماء عبدالقادر مديرًا للقصر.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

الباز عن تكريم الرئيس لأبطال الرياضة: الدولة تقدر من يعملون ولا تلتفت للثرثرة

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على الخدمات المقدمة من أبليكيشن "الداخلية" (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

"الحياة مش مستاهلة كل الوجع ده".. هنا شيحة تكشف سر انفصالها عن "فلوكس"

منذ حوالي 17 ساعة

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ48 ساعة المقبلة

الصور

image description

50.. صورة ترصد فوز الزمالك علي اول أغسطس الانجولى

image description

صور بطولة الجواد العربى لجمال الخيول الأصيلة

image description

صور حفل تتويج ملكة جمال المراهقات 2019

image description

الشوط الثاني من مباراة فوز الأهلي على الهلال السوداني في أبطال أفريقيا

image description

لحظة نزول الخطيب لحل أزمة الجماهير مع شركة الأمن

الأكثر قراءة

مفاجأة.. الموظفة المنتقبة لا تزال مديرة قصر ثقافة كفر الدوار

عمدة نجريج يكشف تفاصيل جديدة حول أزمة معهد محمد صلاح الأزهري

الباز يكشف تزوير أيمن نور في أوراق رسمية بمصر وتركيا (فيديو)

انفراد.. الباز يكشف تفاصيل حصول الأجير أيمن نور على الجنسية التركية في "90 دقيقة" الليلة

أيام زمان

هكذا سخر أحمد فؤاد نجم من روبي وعمرو دياب وأم كلثوم.. «بتغني بجسمها»

أخطر 3 شائعات في حياة شريهان.. هل تزوجت جمال مبارك؟

أسرار فريد شوقى.. «سرق وحكم عليه بالسجن وطلق زوجته بعد 11 يومًا لسبب غريب»

عبدالحليم حافظ يحكي أول قصة حب في حياته.. «تخيلت نفسي مع أم زميلي في الملجأ»

نجم الساعة

أخطر 3 شائعات في حياة شريهان.. هل تزوجت جمال مبارك؟

الصحة

بعد إصابة هنا الزاهد به.. ما هو التهاب المرارة وأعراضه والوقاية منه؟

كل ما تريد معرفته عن جرثومة المعدة

حمية غذائية تطبيقها مرة واحدة في الشهر يطيل العمر المتوقع

تعرف عدد الوجبات المناسبة لمريض السكري

الرئيس نيوز

مقتل قيادي بارز في قوات "الحزام الأمني" أمام منزله في اليمن

الحكومة اليمنية تؤكد التزامها بـ"اتفاق الرياض"

"التنمية المحلية" تناقش "خريطة المناطق الصناعية" مع المحافظين الجدد

روسيا: لم نتفق مع واشنطن على استئناف مباحثات الاستقرار الاستراتيجي

منوعات

نجاح تجربة جديدة لبريستول مايرز لعلاج أحد الأورام

"أرنب وحيد القرن" يحظى بشهرة واسعة

صدم "كلبا" وأراد إنقاذه.. فوضع ذئبا في سيارته

"آبل ووتش" تساعد في علاج مرض "باركنسون"

كشكول

قرار جمهوري بتعيين محمود قورة عميدا لطب المنوفية

بالصور.. "الفيومى" يعقد اجتماع الأمانة الفنية للتعليم المزدوج

"حجازي" يشارك في مناقشة رسالة ماجستير عن معايير الجودة بجامعة السادات

التعليم العالي: قرارات جمهورية بتعيين عمداء جدد لـ4 كليات

إسلام سياسي

الشيخ محمد حسان يظهر في فيديو جديد بعد غياب طويل

الخلافات تضرب البرلمان التونسي بسبب حركة النهضة

هاربين مطلوبين في قضايا إرهاب.. إبراهيم منير بهرب شباب الاخوان لكندا

تفاصيل تواصل التلفزيون الإسرائيلي مع المقاول الإخواني الأجير للظهور على شاشته

مقالات الرأي
ماجد حبته
فالصو.. اسم على مسمى!
د.أحمد الخميسى
مهلن.. ولاكـن.. إلى متا؟
ماجد حبته
الموساد وتاجر الجنس الأمريكى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ شمس الدين الأنبابى.. رئيس علماء المذهب الشافعى
المزيد

الثقافة

غدًا.. بدء أعمال الدورة الـ12 لملتقى الأقصر الدولي للتصوير

انطلاق فعاليات مهرجان رابطة الأدباء والشعراء بالمنيا

"صناعة الخيامية".. ورشة بثقافة أسيوط

إقبال كثيف على معرض الكتاب الأول بـ"التمساحية" في أسيوط (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك