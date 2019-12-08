اليوم.. محاكمة اللبان بتهمة الاتجار فى العملة بدون ترخيص

تستأنف الدائرة 3 جنايات اقتصادية، بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، جلسة محاكمة جمال اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بتهمة الاتجار فى العملة بدون ترخيص.



كان المستشار حسنى محمد رشاد، محامى المتهم خلال الجلسة السابقة، قد طلب تأجيل نظر القضية للاطلاع واستخراج صورة رسمية من القضية، وهو ما وافقت عليه هيئة المحكمة بتأجيل أولى جلسات القضية، كما أمرت باستخراج صورة رسمية من القضية لهيئة الدفاع.



كانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهم جمال اللبان، تهمة الاتجار بالعملة بدون ترخيص، والتربح منها بطرق غير مشروعة.