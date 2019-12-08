انتعاش الصادرات المصرية لدول حوض النيل بـ 84.2 مليون دولار

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر إلى دول حوض النيل قد ارتفعت لـ84.2 مليون دولار خلال شهر أغسطس من عام 2019 مقابل 76.4 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها.



واستحوذت السودان على النصيب الأكبر من الصادرات المصرية التي ارتفعت قيمتها من 26.5 مليون دولار خلال أغسطس 2018 لـ 27.3 مليون دولار خلال أغسطس 2019، يليها كينيا بقيمة 24.9 مليون دولار مقابل 23.4 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.



كما أظهر التقرير، أن الصادرات المصرية إلي إثيوبيا سجلت ارتفاعًا ملحوظًا لـ 11 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2019 مقابل 6.9 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، كما ارتفعت الصادرات إلي اريتريا من 7 مليون دولار لـ 10.6 مليون دولار.