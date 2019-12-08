إنقاذ طالب من الانتحار بالمدينة الجامعية بجامعة بنى سويف

أنقذ الأمن الإداري بجامعة بني سويف، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، طالب من الانتحار بعد قيامه بقطع شريان يده داخل المدينة الجامعية التابعة للجامعة.



وأقدم طالب بكلية الألسن بجامعة بني سويف يدعى "ع. ا. ع" على الانتحار داخل المدينة الجامعية قبل أن يتدخل عدد من زملائه والأمن الإداري بالجامعة لإنقاذه ومنعه من الانتحار، حيث تبين إصابته في اليد اليسرى وتم إسعافه على الفور، وجاري نقله إلى المستشفى الجامعي واستدعاء ولي أمره.



وقال مصدر بجامعة بني سويف، إن الأمن الإداري بالجامعة تدخل بمعاونة الطلاب لإنقاذ حياة الطالب، حيث لاحظ زملائه كتابته منشور له على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بإقدامه على الانتحار، وقاموا بإبلاغ الأمن الإداري الذي تدخل في الوقت المناسب، وجاري التواصل مع أسرة الطالب واستدعائهم.