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حوادث

اليوم.. محاكمة زوجة شادى محمد المتهمة بسرقة شقته

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 07:14 ص
جريدة الدستور
عادل عبد العال
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تنظر محكمة جنح مدينة نصر، جلسة محاكمة زوجة شادي محمد، لاعب النادي الأهلي السابق و3 آخرين بتهمة سرقة شقته.

كانت النيابة استمعت لأقوال اللاعب شادى محمد، واتهم زوجته بسرقة شقته أثناء وجوده في مدينة شرم الشيخ.

وقال لاعب الأهلى، إنه اكتشف اختفاء مبلغ كبير، وميداليات ودروع حصل عليها من النادي الأهلي، والمنتخب بالإضافة إلى وسام الجمهورية من شقته، عقب عودته من السفر.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من شادي محمد لاعب النادي الأهلي السابق، باكتشاف سرقة متعلقاته الشخصية ميداليات، واتهم زوجته بالسرقة، وانتقلت النيابة لشقة لاعب الأهلي السابق، لمعاينتها.

وأجرت النيابة معاينة للشقة وتفريغ الكاميرات وسؤال الشهود المتواجدين بعمارة لاعب الأهلي السابق، وتحرر المحضر رقم 16276 لسنة 2019 قسم أول مدينة نصر، وتولت النيابة التحقيق.

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