الإحصاء: الأجور والمشتريات الحكومية ترفع مصروفات الدولة رغم تراجع الدعم

ارتفاعًا طفيفًا سجلته مصروفات الدولة خلال أول شهرين من العام الحالي 2019-2020، لم يتعد الـ 1.4 مليار جنيه لتصل إلى 185.6 مليار جنيه مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق عليه، حيث بلغت آنذاك 184.2 مليار جنيه، تماشيًا مع جهود ترشيد النفقات التي تنتهجها الحكومة مؤخرًا.



ووفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن مخصصات الأجور ساهمت بأعلى ارتفاع في مصروفات الدولة والتي قفزت إلي 50.8 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الحالي 2019-2020 مقابل 46.6 مليار جنيه في الفترة المناظرة من العام السابق عليه، كما ارتفعت المشتريات الحكومية من 5.8 مليار جنيه لـ 7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها.



بينما سجلت مخصصات الدعم والمنح والمزايا تراجعًا إلى حدود 24.2 مليار جنيه خلال شهري يوليو أغسطس من عام 2019، مقابل 27.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2018، وانخفضت مخصصات الفوائد من 85.8 مليار جنيه لـ 80.6 مليار جنيه.