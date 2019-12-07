ضبط 1730 متهم هارب و21 سلاح نارى فى حملة بالمنيا

نجحت وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن المنيا بالتعاون مع أجهزة البحث الجنائي ومباحث مكافحة المخدرات في ضبط 1730 متهم هارب من أحكام قضائية مختلفة و15 قطعة سلاح ناري غير مرخص و6 قضايا مخدرات.



كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا قد تلقي إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي بنجاح مباحث تنفيذ الأحكام في ضبط 1730 متهم هارب من أحكام قضائية مختلفة من بينها أحكام جنائية وأحكام حبس جزئي ومستأنف وأحكام غرامات مالية.



كما نجحت أجهزة البحث الجنائي في ضبط 15 قطعة سلاح ناري غير مرخص منها: بندقية آلية وبندقيتين خرطوش ومسدس و11 فرد رصاص وخرطوش محلي الصنع فتم التحفظ عليها.



وضبطت مباحث مكافحة المخدرات بإشراف العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية 6 قضايا مخدرات منها قضية تعاطي و5 قضايا اتجار حيث تم ضبط 1526 قرص مخدر من مختلف الأنواع و220 جرام حشيش و65 جرام هيروين قبل بيعها وترويجها.



تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتحرير المحاضر اللازمة والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.