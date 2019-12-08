"نقل البرلمان" تبحث تمكين "السكة الحديد" من استغلال أصولها

تعقد لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، اليوم الأحد، اجتماعين متتاليين، لبحث الأعمال المحالة إليها من المجلس.



يتناول الاجتماع الأول استكمال مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، رقم 152 لسنة 1980.



وتتضمن التعديلات منح الهيئة حق التصرف في أصولها الغير مستغلة، بما يمكنها من تنمية مواردها.



وتتناول اللجنة في الاجتماع الثاني مناقشة طلبا الإحاطة المقدمان من النائب فؤاد حسب الله، الأول في شأن عدم الانتهاء من أعمال تطوير مزلقان مدينة قاطور بمحافظة الغربية.



أما الثاني فيدور حول عدم الانتهاء من أعمال توسيع مزلقان قرية الإبراهيمية بمركز قطور محافظة الغربية.