نجاح تجربة جديدة لبريستول مايرز لعلاج أحد الأورام

أعلنت شركة بريستول مايرز سكويب اليوم السبت نجاح تجربة سريرية لأحد علاجات الأورام التجريبية ضمن صفقة بقيمة 74 مليار دولار مع سيلجين كورب.

وقالت بريستول مايرز إنها ستتقدم بحلول نهاية العام بطلب للحصول على موافقة أمريكية على العلاج من أحد أنواع أورام الدم المتقدمة.

وشملت الدراسة تجربة ثلاثة مستويات من جرعات العلاج لهذا النوع من المرض على 269 من مرضى سرطان الغدد الليمفاوية الخلية-ب ومنهم منتكسون.

ووفقا لبيانات أعلنتها الشركة أمام مؤتمر للجمعية الأمريكية‭ ‬لأمراض الدم في أورلاندو، استجاب ما يقرب من ثلاثة أرباع المرضى لهذا العلاج بعد خضوعهم له لمرة واحدة في حين تكللت التجربة مع 53 في المئة منهم بالشفاء التام.