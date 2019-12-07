محمد أبو حامد: قانون المعاشات الجديد سيحقق مكاسب إيجابية

قال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن القضايا المرتبطة بأصحاب المعاشات في كثير من الأحيان، عندما يظهر اتحادات أصحاب معاشات يعبروا عنها تكون طريقتهم في التعبير غير دقيقة، ويبنوا عند أصحاب المعاشات إما توقعات تجاه قضايا معينة مبالغ فيها تختلف عن الواقع.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية "one "، أن العلاوات الخمس، لو تأملت الطريقة التي يعرض بها أصحاب الاتحادات الخاصة بأصحاب المعاشات طريقة شرحهم للناس تجعل هناك حكم يترتب عليه معاشات لهم ولكنه لا يطبق، في حين أن منطوق حكم الإدراية العليا لا يفيد هذا المعنى ولو طبق كما حكمت به الإدارية العليا سيطبق عكس ما يقال.



وأكد أن قانون المعاشات الجديد، سيحقق نتائج إيجابية عندما نعزز صناديق المعاشات ويصبح عندها وفرة في الأموال ومع الدراسات والمراجعة الاكتوارية التي تتم كل 3 سنوات فالخبير الاكتواري هو من يعطي الضوء الأخضر لمجالس إدارات هذه الصناديق لتزود نسب المعاشات أو تخصص أموال للخدمات غير التقليدية لأصحاب المعاشات.



ووأوضح أن قانون المعاشات الجديد، كان سيظل الصناديق غير قادرة على توفية التزاماتها، وتدخل وزارة المالية لسد العجز، والذي يكون له تأثير على الموازنة العامة والمجتمع كله، هذا القانون سيعيد الصناديق لمسارها الطبيعي، ويخف الضغط على الخزانة العامة، ومعناه زيادة قدرة الدولة على زيادة نسبة المعاشات.

