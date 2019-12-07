أبوسنة يطالب بتوعية المواطنين بالمصالحة مع العقارات المخالفة

أكد اللواء هشام أبو سنة، نقيب مهندسي القاهرة، أنه يجب على الدولة أن تعمل على توعية المواطنين بضرورة المصالحة مع العقارات المخالفة بالتنسيق مع الدولة وتوجيه المواطنين، حيث إن البعض لا يستطيع التفريق بين المكتب الاستشاري والمهندس الاستشاري.



أضاف "أبو سنة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حوار واستثمار" على شاشة "الصحة والجمال"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، أن مكاتب الاستشارية يجب أن تكون متخصصة في تصميم المنشآت الخرسانية، ولكن بعض المواطنين ليس لديهم ادنى فكرة عن القانون ولا عن جهة تنفيذيه، مضيفًا:" مكتبي أربع وعشرين ساعة سواء بتوجيه المواطنين للمكاتب الهندسية التي لا تبالغ في الرسوم أو لأي طلب".



وأوضح أن قانون المخالفات العقارية هدفه التصالح وتوجيه المواطنين، وليس من أجل التشديد عليم، كما أن مسمى القانون هو قانون التصالح مع المواطنين وليس عقاب، موضحًا ان النقابة تعمل على اعتماد تقارير السلامة الانشائية من المكاتب الاستشارية.