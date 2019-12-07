3 مليارات جنيه حصيلة المصالحة على الأراضي المخالفة

قال المستشار أحمد التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إنه يتم الآن التصالح مع الأراضي المملوكة للدولة والمعتدى عليها من قبل المواطنين، حيث إن هناك لجان تعمل على ذلك، وتقدم لهذه اللجان حتى الآن 287 ألف طلب لتقنين اراضي الدولة، من ضمنها 172 ألف طلب جاد، والباقي غير جاد.



أضاف "التهامي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حوار واستثمار"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، أن غير الجاد يكون قد قدم بشكل صوري فقط، ولم يدفع أموالا من أجل المعاينة، موضحًا أن نسبة الطلبات الجادة وصلت لـ 63% من الطلبات المقدمة لتلك اللجان.



وأشار رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إلى أن اللجان قامت بفحص وتحرير حتى الآن 7069 عقدا، وأدخلت تلك الأرقام البسيطة 3 مليارات جنيه، إذ أن الإعلام والإعلان وإفهام المواطنين مع إتاحة الفرصة في المدة سيكون له عائد في جميع الأطراف.