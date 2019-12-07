سكان عشش محفوظ بالمنيا يتحدثون عن حياتهم قبل وبعد تطويرها لـ "حي الزهور"

حل 3 مواطنين من سكان المناطق غير المخططة وغير الآمنة بالمنيا، ضيوفًا في برنامج "90 دقيقة" ليكشفون الفرق بين حياتهم في "عشش محفوظ"، وحياتهم بعد انتقالهم لحي الزهور.



وقال عبد الغني جمعة، إن البيوت كانت مجاورة لبعضها وفي مواجهتها بشكل يعارض تمتع أي مواطن بالخصوصية نظرًا لضيق المسافات بينهم.



من ناحيتها، قالت المواطنة فاطمة ماضي، خلال لقائها مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن الشوارع الضيقة، والأولاد لم تكن تتمكن من اللعب أو السير في الشارع، أما الآن الشوارع واسعة، وتوجد مساحات للعب.



وأضافت سحر عبد الصبور، أن البعض كان يسكن في مساحة 16 مترا، والآن يمتلك شقة كاملة عبارة عن غرفتين وصالة مطبخ وحمام.



وأردفت سحر: "كنا نمد إيدنا لبعض من البلكونة، والحمامات تحت السلم، ومفيش شقق، كانت مجرد غرف صغيرة ضيقة".



وأكد ضيوف البرنامج، أنهم لم يدفعوا أي مقابل مادي بعد حصولهم على شقق في حي الزهور بعد تطويرها وكانت تسمى عشش محفوظ، موضحين أن من كان له عقار 3 أدوار امتلك 3 شقق، ومن كان له غرفة واحد حصل على شقة كاملة.

