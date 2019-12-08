"مشروعات النواب" تستمع لمبررات الحكومة فى تعديل نشاط التمويل المتناهى

تعقد لجنة المشروعات الصغيرة في مجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، اليوم الأحد، اجتماعين، لبحث نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وخطة الحكومة في تطوير فكر ريادة الأعمال.



تستهل اللجنة أعمالها بالاستماع إلى فلسفة الحكومة حول مشروع القانون مقدم منها بتعديل بعض أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 بشأن تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغير، وأخذ الموافقة عليه من حيث المبدأ، بمشاركة مكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والشئون التشريعية.



فيما تبحث اللجنة في الاجتماع الثاني، خطة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتطوير فكر ريادة الأعمال كما يتناول الاجتماع مناقشة ما إنجازه الجهاز في الفترة السابقة في هذا الصدد.