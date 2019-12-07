غدًا.. بدء أعمال الدورة الـ12 لملتقى الأقصر الدولي للتصوير

تبدأ أعمال الدورة الثانية عشر لملتقى الأقصر الدولى للتصوير، غدًا، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع محافظة الأقصر.



أعلن القوميسير العام للملتقى الدكتور عماد أبوزيد، الأستاذ بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، في جلسة افتتاح الدورة الجديدة، أن مشاركات هذا العام تأتي ضمن حوار فني بلغة بصرية معاصرة، تؤكد التواصل المستمر مع الذات والعالم من أجل مستقبل جديد ومبشّر لإفريقيا يكون مركزه مدينة الأقصر مهد الفنون ومستقبله.