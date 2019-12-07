كل ما تريد معرفته عن جرثومة المعدة

أظهرت الكثير من الدراسات أن مشاكل المعدة من أكثر الأمراض التى تنتشر بين الأشخاص فى العالم، حيث تشكل 40% من قائمة الأمراض، وفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانى.



وتعد "جرثومة المعدة"، من أكثر الأمراض التي لا تفرق بين كبير أو صغير، فهى نوع من أنواع البكتيريا تعرف باسم الجرثومة الحلزونية تتسلل إلى داخل المعدة وتستقر في غشاء المعدة.



أعراض الإصابة بجرثومة المعدة:

الشعور بالجوع الشديد.

الشعور بالغثيان والامتلاء.

الانتفاخ الدائم في البطن نتيجة تكوين الغازات.

آلام وحرقان أعلى أجزاء البطن.

رائحة الفم الكريهة.



أسباب العدوى:

عدم النظافة فى الأكل.

مشاركة الأغراض الشخصية.

عدم نظافة الحمامات.

العدوى من شخص مصاب بها.

ويتم الكشف عنها وتشخيص الإصابة عن طريق تحليل عينة من البراز.