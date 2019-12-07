"النصب باسم الله".. فضيحة شقيق عبد الله رشدي يجمع تبرعات شخصية داخل المساجد

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، صورا لقرارات صادرة من وزارة الأوقاف، لنقل عبد الله رشدي، من مسجده أبو بكر الصديق، إلى زاوية الرحمن في يونيو 2017.

وأوضح الباز، أن المفاجأة أنه في نفس اليوم الذي صدر فيه قرار نقل عبد الله رشدي، صدر قرارا بنقل الحسن محمد رشدي، شقيق عبد الله رشدي، من مسجد إلى زاوية.

وواصل أن الاثنين تم نقلهما لارتكابهما مخالفات كبيرة، تم بعدها صدور قرار بنقلهما.

وعرض الباز، خلال الحلقة صورة للحسن رشدي شقيق عبد الله رشدي، وهو يفتح أحد صناديق التبرعات بالمسجد، موضحا أنه تم نقل الحسن محمد رشدي من مسجده العريفي، لأنه كان يجمع تبرعات شخصية تحت مسميات عديدة.

واستطرد أن الحسن تم نقله من مسجد سابق بسبب مخالفات مالية تتعلق بصناديق التبرعات.