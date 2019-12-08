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الصحة

أفضل الفيتامينات والمكملات الغذائية لمكافحة الإجهاد

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:40 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
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يُعاني الكثير من ضغوط الحياة الكثيرة؛ إلا أن العوامل المرتبطة بضغط العمل والمال والصحة والعلاقات هي الأكثر شيوعًا.

ويمكن أن يكون الإجهاد حادًا أو مزمنًا ويؤدي إلى التعب والصداع واضطراب في المعدة والعصبية والتهيج أو الغضب.

وتعتبر التمارين المنتظمة والنوم الكافي والتغذية الجيدة من أفضل الطرق لتجهيز جسمك بشكل أفضل لمكافحة الإجهاد، ولكن يمكن أيضًا أن تساعد العديد من الفيتامينات والمكملات الغذائية.

فيما يلي 7 أفضل الفيتامينات والمكملات الغذائية لمساعدتك على مكافحة الإجهاد، وفقًا لما ذكره موقع "health line" الطبي.

رهوديولا الوردية
هو عشب ينمو في المناطق الجبلية الباردة في روسيا وآسيا، ومن المعروف أنه عشب طبيعي وغير سام يحفز نظام استجابة الإجهاد في الجسم لزيادة مقاومة الإجهاد.

وجدت دراسة استمرت 8 أسابيع على 100 شخص يعانون من أعراض التعب المزمن، مثل ضعف نوعية النوم وضعف في الذاكرة والتركيز على المدى القصير، أن المكمل مع 400 ملج من رهوديولا يستخرج الأعراض المحسنة يوميا بعد أسبوع واحد فقط.

الميلاتونين
الحصول على كميات كافية من النوم الجيد أمر مهم لتخفيف التوتر، حيث يرتبط الإجهاد بشدة بالأرق، فهو اضطراب في النوم يتميز بصعوبات في النوم.


الميلاتونين هو هرمون طبيعي ينظم إيقاع جسمك اليومي، أو دورة استيقاظ النوم، حيث تزداد مستويات الهرمون في المساء عندما يكون الظلام لتعزيز النوم والنقصان في الصباح عندما يكون هناك ضوء لتعزيز اليقظة.

جليكاين
جليكاين عبارة عن حمض أميني يستخدمه جسمك لإنتاج البروتينات، وتشير الدراسات إلى أن الجليكاين قد يزيد من مقاومة جسمك للإجهاد.

وفي دراسة مماثلة، تبين أن تناول 3 جرامات من الجليكاين قبل وقت النوم لتحسين مقاييس جودة النوم.

أشواغاندا
هو من الأعشاب الأصلية للهند، حيث تم استخدامه في الهند، فهو أحد أقدم النظم الطبية في العالم.

يُعتقد أن أشواغاندا تعزز من قدرة جسمك على مواجهة الضغوط البدنية والعقلية، ففي إحدى الدراسات التي تناولت آثار أشواغاندا للتخفيف من الإجهاد.

الثيانين
الثيانين هو حمض أميني الأكثر شيوعًا في أوراق الشاي، يساعد على تعزيز الاسترخاء وتقليل التوتر دون الحاجة الى العلاج.

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