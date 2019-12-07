انطلاق فعاليات مهرجان رابطة الأدباء والشعراء بالمنيا

التقي أدباء مصر تحت راية "رابطة الأدباء والشعراء"، ونادي أدب أبو قرقاص بقصر ثقافة أبوقرقاص بفرع ثقافة المنيا، بحضور رئيس الإقليم الأسبق الدكتور شعيب خلف نائبًا عن رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى، مدير عام فرع ثقافة المنيا، والأديب نعيم اﻷسيوطي رئيس الرابطة، والشاعر أسامة أبو النجا، ولفيف من الأدباء والشعراء والمبدعين من أسيوط والمنيا وسوهاج.



كما افتتح على هامش المهرجان معرض فن تشكيلى بعنوان "وصف مصر" للفنان نبيل محمود وتضمن المعرض ٣٦ لوحة، بجانب معرض لبعض منتجات ورش قصر ثقافة أبو قرقاص ومعرض لإصدارات الهيئة.



بدأت الفعاليات بالسلام الجمهورى، تلاه عرض فيلم تسجيلى عن رابطة الأدباء والشعراء على مسرح مجلس مدينة أبو قرقاص، أعقبه كلمة الشاعر أسامة أبو النجا الذى رحب فيها بالسادة الضيوف وأفاد بأن الثقافة المصرية لها جناحان الأول وهو المؤسسات الحكومية الثقافية الممثلة فى الهيئة، الجناح الثانى هو الكيانات الخاصة مثل رابطة الأدباء والشعراء الثقافية، وأن ما تمر به البلاد من دخول بعض الأفكار الهدامة على المثقفين أن يتصدوا لها من خلال الإحتكاك المباشر بالجمهور، ثم كلمة الأديب نعيم الأسيوطي الذى أعرب فيها عن شكره لفرع ثقافة المنيا وقصر ثقافة ابوقرقاص وأن هذا النشاط المشترك ليس الأول من نوعه وأنه يثرى الحياة الثقافية والأدبية فى مصر من خلال لقاء المبدعين بعضهم البعض ونقل تجاربهم الإبداعية من خلال الإحتكاك المباشر.



بدروه، رحّب رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى فى كلمته بجميع الحضور وكل أدباء مصر الذين حضروا هذا المهرجان الكبير ووعد بمزيد من التعاون بين الإقليم والكيانات الثقافية المختلفة وأن الإقليم هو راعى الحركه الثقافية الجادة، أعقبها كلمة رئيس الإقليم الأسبق التى قدمت الشكر لأدباء المنيا ولفرع ثقافة المنيا نظرا لما وجدته من محبه وحسن إستقبال وتعاونه، وأكد مدير عام فرع ثقافة المنيا فى كلمته على التعاون المثمر بين الفرع ورابطة الأدباء والشعراء، وإنه داعم الحركة الثقافية والفينة وعن إستعداد الفرع للتعاون لإظهار وإبراز الفكر المستنير.



وكرم أدباء المنيا رئيس إقليم وسط الصعيد السابق، كما كرمها العاملين بفرع ثقافة المنيا وأيضا رابطة الأدباء والشعراء، كما تم تكريم الدكتور أحمد عارف حجازى مؤسس نادى أدب أبو قرقاص والشاعر نعيم الأسيوطي رئيس رابطه الأدباء والعقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، كما تم منح أربعة شهادات تقدير لكل من الشاعر مصطفى حامد والشاعر محمد رشدى عبد الباسط والفنان التشكيلي، نبيل محمود، إحسان كامل مدير قصر ثقافة ابوقرقاص، تلى ذلك الأمسية الثقافية التى شارك بها كوكبة من كبار الأدباء والشعراء بالرابطة، وأدار الجلسه الإفتتاحية الإعلامى د. شوقى السباعى، وأدار الأمسية الشاعر رجب لقى والشاعر الكبير جمال أبو سمرة، وجاء ذلك بحضور نخبه من شعراء سوهاج وأسيوط والمنيا والإسكندرية والمنوفية وبنى سويف وتبارا كل واحد منهم بإلقاء قصائد متعددة.