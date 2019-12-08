"تشريعية النواب" تناقش تقرير فرعيتها حول تعديل "المنازعات التجارية"

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة تقرير اللجنة الفرعية المشكلة من أعضائها، لدراسة قانون تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية المقدم من الحكومة.



تستهدف التعديلات المطروحة وضع آلية جديدة لحل المنازعات تخفيفا على القضاء، ويقوم على تنظيم الإجراءات الخاصة المنازعات المدنية والتجارية، عدا الوساطة الخاضعة للقانون رقم 7 لسنة 2000، والقانون رقم 12 لسنة 2003، والقانون رقم 10 لسنة 2004، والقانون رقم 72 لسنة 2017.



ويحدد القانون شروط اللجوء للوساطة، وطرق اختيار الوسطاء، والإجراءات المتبعة حال اتفاق أطراف النزاع عليها.



وقد قدرت التعديلات الجديدة رسوم طلب التسوية للوساطة بمبلغ قدره 500 جنيه، والمصاريف الإدارية للمنازعات محددة القيمة بنسبة 0.5% من قيمتها، بحد أدني ألف جنيه وأقصى 10 آلاف جنيه، أما أتعاب الوسيط فتحدد بقرار من مدير إدارة الوساطة، وفقًا لأهمية الدعوى والجهد المبذول.