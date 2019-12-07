"وحياة دموعك ربنا هيوفقنا".. تفاصيل مكالمة الفجرية بين الرئيس والوزير

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الألمان اندهشوا من تعامل المصريين مع أنفاق بورسعيد، مشيرا إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، انبهرت وطلبت تدريب المصريين في ألمانيا وتكريمهم ومنحهم تصريح عمل.



وأضاف "الوزير" في حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى: "في أول يوم ونحن نحفر أنفاق الاسماعيلية، الماكينات توقفت".



وتابع: "بكيت من الصدمة وشعرت بالحزن والأسف بعد توقف ما كينات الحفر بالإسماعيلية في أول يوم".



واستكمل: "الرئيس السيسي اتصل بي عقب صلاة الفجر، وعندما علم ببكائي بسبب توقف الماكينة، قال: وحياة دموعك يا كامل ربنا هيوفقنا وننجح".



وأكد أن الرئيس السيسي، مطلع على كل التفاصيل الخاصة بالمشروعات ويعلم أسماء العمال والمقاولين.

