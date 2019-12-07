600 مستثمر أجنبي في معرض فوود أفريكا بالقاهرة

يستقبل معرض فوود أفريكا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقاعة مصر الدولية للمؤتمرات، في أول أيامه 9 ديسمبر الحالي، 600 مستثمر في الصناعات الغذائية، ويعرض منتجات 400 عارض عالمي بمنتجات غذائية فائقة الجودة إلى جانب، افتتاح معرض باك بروسيز الدولي لأحدث أنظمة التغليف والتعبئة في 6 أجنحة دولية لأول مرة.



وأشار الإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، إلى أن معرض فوود أفريكا يستمر حتى 11 ديسمبر الجاري في 11 جناحا دوليا وسط زيارة بعثة من المشتريين المتخصصين في الصناعات الغذائية.



ولفت غانم، إلى وجود جناح خاص يدعى "تمور إفريقيا" وهو متخصص في تقديم أشهى التمور المصرية والإفريقية وصناعاتها المختلفة، لافتا إلى استقبال معرض فوود أفريكا لأول مرة لمعرض باك بروسيز القادم من ألمانيا لعرض أحدث آليات التعبئة والتغليف في مصر.