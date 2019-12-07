الأنبا باخوم يحتفل بعيد العذراء بـ"قبة الهواء"

احتفل مساء السبت، الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية بعيد العذراء، وذلك بكنيسة العذراء مريم بقبة الهواء بشبرا.



بدأ الاحتفال بصلاة المسبحة الوردية، ثم ترأس الأنبا باخوم صلاة القداس الإلهي الاحتفالي بالكنيسة.



شارك نيافته في صلاة الذبيحة الإلهية الأب يوسف أسعد راعي الكنيسة والأب مرقص لطفي راعي كنيسة القديسة تريزا بالشرابية، والأب بيشوي فوزي الوكيل الرعوي، وراعي كنيسة العذراء مريم بالقللي، والأب يوحنا عادل راعي كنيسة العذراء مريم والأم تريزا بعزبة النخل، والأب ميشيل عبدالله راعي بكنيسة العذراء مريم بإمبابة، والأب هدية تامر راعي بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة.



حضر أيضًا مجالس جنود مريم المختلفة، إضافة إلى عدد كبير من شعب الرعية والرعايا الأخري.



وألقي الأنبا باخوم كلمة العظة والتي بدأها بتهنئة الحضور بهذه المناسبة، موضّحًا أن هذا اليوم هو عيد كبير في الكنيسة الكاثوليكية، ثم تكلم عن مفهوم هذا العيد الذي يعني أن مريم منذ تكوينها في أحشاء أمها مبررة من الخطية الأصلية، ثم تطرق إلى الحديث عن علاقة هذا العيد بالبشر، موضحًا أن الله يخطط لحياة الإنسان مسبقًا؛ حتي يدخل في مشيئته مثلما حدث مع العذراء مريم التي أصبحت كنيسة متنقلة بين البشر، ثم ختم نيافته: "إن اليوم هو خبر مفرح، طالبًا بأن نسمح لله بأن يسكن في قلوبنا".